Події

01:17 19.07.2023

Окупанти обстріляли Покровський район, 5 поранених, серед них двоє дітей

1 хв читати

\Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Покровський район Донецької області, поранено 5 людей, серед яких діти, повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що 18 липня близько 19.30 окупанти обстріляли приватний сектор с. Бажання Перше Покровського району. Цього разу війська РФ завдали удару, ймовірно, по реактивній артилерії.

Також під ворожий вогонь потрапили дві дитини віком 1 та 13 років. Під час обстрілу діти грали у дворі приватного домоволодіння.

Крім того, отримали поранення ще дві жінки та чоловік віком від 34 до 62 років. Наразі всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Прокурори проводять досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теги: #україна #обстріл #поранені #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:33 18.07.2023
Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

23:32 18.07.2023
Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

23:24 18.07.2023
Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

23:22 18.07.2023
Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

23:19 18.07.2023
Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

21:10 18.07.2023
Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

21:03 18.07.2023
Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

20:21 18.07.2023
Глава Пентагону обіцяє продовжувати відправляти Україні БМП, бронемашини, артилерію

Глава Пентагону обіцяє продовжувати відправляти Україні БМП, бронемашини, артилерію

11:16 18.07.2023
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

10:44 18.07.2023
Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

Кількість жертв квітневого ракетного удару по Умані збільшилася до 24 осіб

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

ОСТАННЄ

Контрнаступ ЗС України далекий від провалу, попереду багато боротьби

ЗС України мають успіх на південному напрямку

ПРООН допоможе Україні зі страхуванням військових ризиків і розмінуванням

Створення певних умов для просування Сил оборони на півдні України потребує часу - Маляр

Зеленський і Танака обговорили пріоритетні напрями діяльності агентства JICA в Україні

Жовква провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

Братислава передасть Києву 25 автобусів і допоможе з реабілітаційним центром для військових - мер

Україну відвідають лідери ще кількох країн Африканського Союзу

Українська авіація завдала за добу 11 ударів по місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА