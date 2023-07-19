Окупанти обстріляли Покровський район, 5 поранених, серед них двоє дітей

\Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Покровський район Донецької області, поранено 5 людей, серед яких діти, повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що 18 липня близько 19.30 окупанти обстріляли приватний сектор с. Бажання Перше Покровського району. Цього разу війська РФ завдали удару, ймовірно, по реактивній артилерії.

Також під ворожий вогонь потрапили дві дитини віком 1 та 13 років. Під час обстрілу діти грали у дворі приватного домоволодіння.

Крім того, отримали поранення ще дві жінки та чоловік віком від 34 до 62 років. Наразі всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Прокурори проводять досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.