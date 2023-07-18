Події

19:40 18.07.2023

На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

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На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

Наступ ворога на куп'янському напрямку поки безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці, написала заступниця глави Міноборони Ганна Маляр у телеграм-каналі.

За її інформацією, на південному фаланзі навколо Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування українських військ.

"На північному фланзі сьогодні йшли бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться зіткнутися з щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем", - зазначила Маляр.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація #схід

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