Кулеба: Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для організації повернення цивільних заручників із російського полону

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо України закликав створити нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб та для організації їх безпечного повернення з російського полону додому.

"Згідно зі статтями 7 і 8 Римського статуту затримання цивільних осіб може розглядатися як воєнні злочини та злочини проти людяності. Але з огляду на масштаби цієї масової протиправної практики російських окупантів не йдеться лише про поодинокі випадки. Ми говоримо про захоплення Росією цивільних заручників як знаряддя її геноцидної війни. Жоден інший конфлікт ХХ століття не бачив подібних злочинів такого масштабу. В міжнародної спільноти бракує інструментів для вирішення цієї проблеми", - заявив Кулеба під час свого виступу.

За словами міністра, на відміну від військовополонених, цивільних заручників не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукає Росію викрадати ще більше людей.

"Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників із полону додому. Я пропоную розпочати роботу з розробки таких інструментів", - закликав міністр.

Кулеба нагадав, що, за даними Нацполіції України, від початку повномасштабного вторгнення РФ жертвами насильницького зникнення і незаконного утримання під вартою стали 8 800 цивільних людей, понад 10 200 вважаються зниклими безвісти.