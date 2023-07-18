Події

10:44 18.07.2023

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

1 хв читати
Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Донеччини, унаслідок чого чотири людини дістали поранення, три загинули, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Волноваському напрямку одна людина загинула в Макарівці Великоновосілківської громади. (...) На донецькому напрямку в Очеретинській громаді одна людина загинула в Степовому (...) На горлівському напрямку одна людина загинула і дві поранені в Степанівці Іллінівської громади", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Обстрілу також зазнали Вугледар і Пречистівка, Ласточкине в Ясинуватському районі. Двох ракетних ударів було завдано по Авдіївці, чотири рази обстріляно Курахівську громаду. У Красногорівці внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Також один будинок пошкоджено в Часовоярській громаді, ще один у Торецькій. Обстрілу зазнали околиці Костянтинівської громади.

На лисичанському напрямку в Сіверську зруйновано три будинки. Протягом доби відбулося вісім обстрілів Лиманської громади.

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 18.07.2023
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

08:43 18.07.2023
Двоє жителів Куп'янська постраждали в результаті ворожих обстрілів

Двоє жителів Куп'янська постраждали в результаті ворожих обстрілів

08:26 18.07.2023
Три людини загинули в результаті обстрілів окупантами Донеччини

Три людини загинули в результаті обстрілів окупантами Донеччини

07:56 18.07.2023
За ніч окупанти обстріляли Нікополь понад п'ять разів, над Дніпропетровщиною збили один БПЛА

За ніч окупанти обстріляли Нікополь понад п'ять разів, над Дніпропетровщиною збили один БПЛА

19:24 17.07.2023
Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

19:22 17.07.2023
Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

18:34 17.07.2023
Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

18:07 17.07.2023
Окупанти в Білопіллі обстріляли пожежну частину, поранено 6 співробітників ДСНС

Окупанти в Білопіллі обстріляли пожежну частину, поранено 6 співробітників ДСНС

15:45 17.07.2023
Окупанти обстріляли Білопілля, є загиблі та поранені - Сумська ОВА

Окупанти обстріляли Білопілля, є загиблі та поранені - Сумська ОВА

12:06 17.07.2023
Нікополь під постійними обстрілами, спрогнозувати завершення робіт із відновлення централізованого водопостачання складно - заступник глави ОП

Нікополь під постійними обстрілами, спрогнозувати завершення робіт із відновлення централізованого водопостачання складно - заступник глави ОП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області зросла до трьох - мер

За ніч знищено 38 повітряних цілей: 6 "Калібрів", 31 ворожий Shahed й один розвідувальний БПЛА - ПС

Українські війська мають успіх у контрнаступі на двох напрямках на півдні

Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів

ОСТАННЄ

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорське на Донеччині - Шершень

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн

Удар по мосту через Керченську протоку вплине на російську логістику на півдні України - ISW

За ніч знищено 38 повітряних цілей: 6 "Калібрів", 31 ворожий Shahed й один розвідувальний БПЛА - ПС

Унаслідок негоди 57 н. п. у Львівській області повністю або частково знеструмлено

Українські війська мають успіх у контрнаступі на двох напрямках на півдні

Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів

За ніч в Одеській області було знищено 21 ударний БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА