Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 людини загинули, 4 поранені - голова ОВА

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Донеччини, унаслідок чого чотири людини дістали поранення, три загинули, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Волноваському напрямку одна людина загинула в Макарівці Великоновосілківської громади. (...) На донецькому напрямку в Очеретинській громаді одна людина загинула в Степовому (...) На горлівському напрямку одна людина загинула і дві поранені в Степанівці Іллінівської громади", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Обстрілу також зазнали Вугледар і Пречистівка, Ласточкине в Ясинуватському районі. Двох ракетних ударів було завдано по Авдіївці, чотири рази обстріляно Курахівську громаду. У Красногорівці внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Також один будинок пошкоджено в Часовоярській громаді, ще один у Торецькій. Обстрілу зазнали околиці Костянтинівської громади.

На лисичанському напрямку в Сіверську зруйновано три будинки. Протягом доби відбулося вісім обстрілів Лиманської громади.