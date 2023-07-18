Українські війська мають успіх у контрнаступі на двох напрямках на півдні

На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка і Велика Новосілка - Урожайне Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у вівторок уранці.

Водночас на бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут.

"Противник чинить потужний опір, тривають важкі бої", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зі свого боку, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доповнив, що окупанти спрямовують резерви на бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

Також він зазначив, що "противник зосередив свої основні сили на куп'янському напрямку, де українські воїни тримають оборону".