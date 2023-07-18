Три людини загинули в результаті обстрілів окупантами Донеччини

За минулу добу внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області загинули троє місцевих жителів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у вівторок уранці.

"За 17 липня росіяни вбили трьох жителів Донбасу: у Степанівці, Макарівці та Степовому", - написав Кириленко в телеграмі.

Також він повідомив про чотирьох поранених.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив Кириленко.