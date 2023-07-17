Події

21:06 17.07.2023

Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

1 хв читати
Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

Два автобуси зіткнулися в понеділок на трасі на південному сході Чехії, одна людина загинула, десятки постраждали, повідомляє агентство Associated Press.

Загиблий - один із водіїв автобусів. Ще 76 осіб дістали травми, декого з них доправили до лікарень вертольотами.

Аварія сталася недалеко від другого за величиною міста Чехії Брно.

Траса, на якій зіткнулися два автобуси, була закрита для руху в обох напрямках протягом кількох годин. Дорога пов'язує Брно і словацьку Братиславу.

Поліція Чехії проводить розслідування.

 

 

Теги: #автобус #аварія #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 13.07.2023
Івано-Франківськ може закупити в компанії "Автек"вісім великих вживаних польських автобусів за 62,9 млн грн

Івано-Франківськ може закупити в компанії "Автек"вісім великих вживаних польських автобусів за 62,9 млн грн

15:00 13.07.2023
Корпорація "Еталон" поставить Київській області 43 шкільні автобуси за 127,7 млн грн, Одеській - 28 од. за 82,5 млн грн

Корпорація "Еталон" поставить Київській області 43 шкільні автобуси за 127,7 млн грн, Одеській - 28 од. за 82,5 млн грн

13:57 11.07.2023
"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

"Нова пошта" запустила доставку до 2,7 тис. партнерських поштоматів і пунктів видачі в Чехії

11:23 07.07.2023
Чехія надасть Україні симулятор для підготовки пілотів на F-16

Чехія надасть Україні симулятор для підготовки пілотів на F-16

01:54 07.07.2023
Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

23:58 06.07.2023
Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

20:21 06.07.2023
Зеленський анонсував візит до Праги

Зеленський анонсував візит до Праги

20:21 03.07.2023
Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

17:25 29.06.2023
Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

20:13 27.06.2023
Чехія передала Україні 24 танки і 76 БМП із січня до травня

Чехія передала Україні 24 танки і 76 БМП із січня до травня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу відбулося 29 бойових зіткнень

Унаслідок обстрілу пожежної частини в Білопіллі двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 10 - Нацполіція

Російське командування активно перекидає війська в район Бахмута - Сирський

Незаконні конструкції, що використовуються для вбивства, недовговічні - Подоляк

Ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської громади - голова Харківської обладміністрації

ОСТАННЄ

Кулеба обговорив із главою МЗС Ліхтенштейну наступні кроки після виходу РФ із "Зернової ініціативи"

В Офісі президента розпочала роботу координаційна платформа, що розглядає відносини з бізнесом

Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

Глава Пентагону поговорив із Резніковим перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн" 18 липня

Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації з партнерами через вихід РФ із "зернової угоди"

Кулеба: Один зламаний російський міст означає менше зламаних українських життів

Німеччина прийняла на оздоровлення 91 дитину з Київської області

Окупанти вдарили по Кіндрашівці на Харківщині, почалася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, одна людина постраждала

Окупанти завдали 5 ракетних і 34 авіаудари по Україні за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА