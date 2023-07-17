Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

Два автобуси зіткнулися в понеділок на трасі на південному сході Чехії, одна людина загинула, десятки постраждали, повідомляє агентство Associated Press.

Загиблий - один із водіїв автобусів. Ще 76 осіб дістали травми, декого з них доправили до лікарень вертольотами.

Аварія сталася недалеко від другого за величиною міста Чехії Брно.

Траса, на якій зіткнулися два автобуси, була закрита для руху в обох напрямках протягом кількох годин. Дорога пов'язує Брно і словацьку Братиславу.

Поліція Чехії проводить розслідування.