Окупанти в Білопіллі обстріляли пожежну частину, поранено 6 співробітників ДСНС

Шість співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами пожежної частини в м. Білопілля Сумського району в понеділок.

"Окупанти в Білопіллі обстріляли пожежну частину. Наразі відомо про шістьох постраждалих співробітників ДСНС. Усіх їх госпіталізовано", - повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про артилерійський обстріл міста, внаслідок чого, за їхніми даними, були загиблі та поранені, кількість яких не уточнювалася. Унаслідок обстрілу сталося руйнування адміністративного приміщення.