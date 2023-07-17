Події

17:39 17.07.2023

Незаконні конструкції, що використовуються для вбивства, недовговічні - Подоляк

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Незаконні конструкції, що використовуються для вбивства, недовговічні - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у понеділок у твіттері, що "будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування".

Уранці 17 липня стало відомо про пошкодження автомобільної частини Керченського мосту.

Пізніше у своєму телеграмі радник голови Офісу президента припустив, що з урахуванням обсягу пошкоджень підрив автомобільної частини Керченського мосту здійснили самі росіяни, зокрема, щоб "спробувати перехопити тему тероризму".

"Примітивно, але тим не менш - закричати на весь пропагандистський рот, що терористичні акти здійснює не лише Росія. Що, власне, вже і роблять. Друге: забезпечити конкретний "живий щит" із цивільних окупантів уздовж лінії зіткнення на всій окупованій території. Грубо кажучи, забезпечити прикриття сухопутного коридору для підвезення резервів "жінками і дітьми". Знову ж таки класична російська (публічно не раз декларована Путіним) тактика ведення бойових дій у великих масштабах...", - написав він.

Крім того, як вважає Подоляк, Росії це могло бути потрібно, щоб "спробувати глибше налякати своїх неофітів і агресивно впливати на соціальне середовище в самій РФ. Довести, що це реальна війна, нехай і названа брехливо "СВО", і що 17 місяців "триденної" війни - взагалі норм. І що втрати в декілька сотень тисяч - просто свято".

Він також пов'язав підрив із тим, що "в РФ існує вічна необхідність генерувати максимально криваві та скандальні приводи, щоб відволікати увагу від "слабкого царя" на прізвище Путін, який блискуче продемонстрував своє боягузтво в особистій ситуації з невдалим "пригожинським заколотом".

Таку тактику радник голови Офісу президента назвав "примітивним технологічним завданням, яке сильно б'є по репутації "російської армії" і російських спецслужб".

 

 

Теги: #подоляк #кримський_міст

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