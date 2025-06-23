Інтерфакс-Україна
Події
16:08 23.06.2025

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

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Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

Кримський міст був уражений втретє вибухівкою вагою 1100 кг двічі по ключових опорах, розказав голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто, двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи", - розказав Малюк.

За словами голови СБУ, це було третє ураження Кримського мосту. "У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", - зазначив голова української спецслужби.

Теги: #сбу #кримський_міст #малюк

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