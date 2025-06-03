Інтерфакс-Україна
Події
14:15 03.06.2025

Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ

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Міст через Керченську протоку в аварійному стані через нову спецоперацію – СБУ
Фото: https://t.me/SBUkr/

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Служба безпеки України повідомила про проведення чергової спецоперації із виведення з ладу мосту через Керченську протоку, незаконно збудованого російськими окупантами.

"Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані", - повідомляється на сайті спецслужби у вівторок.

Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив він.

Міст через Керченську протоку з'єднує тимчасово окупований український Кримський півострів з територією РФ - незаконна споруда, яку окупанти в рамках повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого, активно використовували для підкріплення своєї армії.

8 жовтня на автомобільній частині Керченського мосту стався підрив вантажного автомобіля, внаслідок чого загорілися паливні цистерни залізничного складу, який проходив поруч. Сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч, а також пожкоджена залізнична частина мосту. Пізніше джерело в правоохоронних органах повідомило агентству, що мосту був спецоперацією Служби безпеки України.

5 грудня 2022 року рух автомобільною частиною був відновлений, але лише для легкових автомобілів. Ремонт залізничної колії тривав до 5 травня 2023 року.

Проте 17 липня того ж 2023 року міст було знову атаковано двома безпілотними надводними апаратами, внаслідок чого був зруйнований однин з його прольотів. Ремонт тривав до 5 вересня.

Теги: #сбу #кримський_міст #малюк

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