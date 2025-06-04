Келлог: Україна атаками по стратегічній авіації та флоту РФ "підвищує рівень ризику"

Україна своїми атаками проти літаків стратегічної авіації та штабу Північного флоту РФ в Североморську "підвищує рівень ризику", заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Якщо ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику… Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона... Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути… Ми б не хотіли дійти до цієї точки", — сказав Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Келлог також вважає, що атаки України мали більш психологічний, ніж матеріальний ефект.

"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (Росії – ІФ-У). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру", - акцентував спецпосланець.