Події

17:14 25.02.2024

Кримський міст не відновлено повністю, ворог не використовує його для логістики - глава СБУ

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Кримський міст не відновлено повністю, ворог не використовує його для логістики - глава СБУ

РФ не використовує Кримський міст для військової логістики, оскільки повністю його не відновлено, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

"Кримський міст ворог не відновив повноцінно, і наразі він не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження", - сказав глава СБУ на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається у неділю.

Малюк уточнив, що "все це вони тягнуть за рахунок поромних переправ".

Теги: #сбу #малюк #кримський_міст

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