16:12 05.09.2025

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк
Фото: Василь Малюк. ФОТО: пресслужба СБУ

Після спецоперації "Павутина" російські окупанти вимушені були використовувати меншу кількість літаків під час ракетних атак по Україні, а також перемістили їх на свій найсхідніший аеродром, повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

"Тепер, щоб наблизитися до місць пуску, їм потрібно здолати дуже велику відстань. Це прискорює зношення деталей даних літаків, і вони швидко втрачають свій моторесурс", – сказав голова СБУ на урочистому погашенні марки, присвяченій спецоперації "Павутина" у п'ятницю.

Як повідомлялося, оператори СБУ завдали удару спеціальними бойовими дронами по 4 російських аеродромах. Унаслідок цього було одночасно уражено 41 літак ворога. Це 34% всієї російської стратегічної авіації. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака. Загальна сума збитків, завдана РФ в результаті операції становить оцінюється в суму понад $7 млрд.

"Ми зупинимося тільки тоді, коли ворог зупинить агресію проти України", – сказав Малюк про спецоперації СБУ та додав, що в майбутньому будуть нові марки про легендарну "бавовну" спецслужби: "Ми активно над цим працюємо".

