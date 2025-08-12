Голова СБУ: НАБУ сприяє слідству по детективам, ми не перешкоджаємо їх реалізаціям

Служба безпеки не перешкоджає діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а в ситуації з детективами, підозрюваними у держзраді, є співпраця, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Я з повагою відношусь до очільників цих правоохоронних структур (НАБУ і САП – ІФ-У), і до особового складу, і до детективів НАБУ", - розказав Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

Він наголосив: "Я за конструктив, за спільну роботу, я це неодноразово сказав своїм колегам і впевнений, що вони будуть працювати лише в інтересах українського народу, української держави".

"Жодним чином їм (НАБУ – ІФ-У) ніхто ніколи не перешкоджав по комусь проводити реалізацію і в майбутньому цього не буде", - запевнив Малюк.

Він також повідомив, що і до цієї ситуації було проведено ряд реалізацій щодо окремих співробітників НАБУ. "Але я ще раз підкреслюю: це не стосується всього НАБУ. І наразі і керівництво НАБУ, і окремі детективи – я з ними провів не одну нараду на цьому тижні. Ми їм показали додаткові матеріали, вони з повним розумінням ставляться, вони сприяють слідству", - наголосив керівник СБУ.

"Реалізації по злочинам щодо основ нацбезпеки проводились і щодо Служби безпеки України, і щодо всіх Сил оборони. І це постійний процес, і тут не може бути винятку, тому що, якщо я не буду проводити такі реалізації, то в моїх діях уже, вибачте, буде недбалість. Тому хлопці точно роблять свій висновок, а ми додатково їм допомагаємо підтягнути контррозвідувальну роботу всередині органів", - підсумував Малюк.

Як повідомлялось, 31 липня Верховна Рада повернула незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також 31 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

Раніше повідомлялося, що 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

23 липня після акцій протесту і занепокоєнь зі сторони міжнародних партнерів президент України заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.

Починаючи з 22 липня у Києві та деяких інших містах України щодня проходили акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП. Так, на мітингу в столиці біля Театру імені Івана Франка у перший день, 22 липня, було зафіксовано понад 5,8 тис. учасників, другого дня - понад 9,5 тис. учасників, третього - понад 4,1 тис. учасників. Акції в Києві проходили і в наступні дні, зокрема напередодні 30 липня.

31 липня акція у підтримку повернення повноважень НАБУ і САП проходила у Маріїнському парку біля будівлі Верховної Ради.