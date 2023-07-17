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17:21 17.07.2023

ПРООН і Канада передали 16 автомобілів для відновлення України

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Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні в партнерстві з урядом Канади передала 16 спеціально обладнаних автомобілів для оперативного реагування на потреби відновлення та реконструкції Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Як повідомляє відділ комунікацій ПРООН в Україні в понеділок, ці автомобілі посилять можливість місцевих та обласних служб задовольняти потреби постраждалих від війни громад.

"Кожна цільова область отримала свій набір автомобілів, що відповідає її першочерговим запитам, оскільки передані мобільні хаби виконують різні завдання і призначені для надання конкретних видів допомоги. Один з автомобілів слугує для надання соціально-психологічних послуг на постраждалих від війни територіях, другий дає змогу оцінити ступінь пошкодження або руйнування об'єктів інфраструктури внаслідок бойових дій, третій потрібен для надання соціальних послуг маломобільним групам населення і жителям віддалених районів", - ідеться в повідомленні.

Автомобілі закуплені й обладнані ПРООН в Україні в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Програму підтримують 11 міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Теги: #проон #канада #відновлення

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