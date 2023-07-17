Арахамія - місцевим чиновникам: Припиніть витрачати кошти на другорядні предмети

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає чиновників місцевого самоврядування припинити витрачати кошти на другорядні речі, у протилежному випадку обіцяє запровадження законодавчих обмежень на час війни.

"Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення... Якщо ви не зупинитеся, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що в суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення діями чиновників.

"Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель... Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, а ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту - наші захисники просто шоковані цими новинами", - зазначив народний депутат.

Він повідомив, що у Верховній Раді парламентарії активно обговорюють ідею обмеження розпорядження коштами місцевих бюджетів.

"Але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі. Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням", - наголосив Арахамія.