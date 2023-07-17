Нікополь під постійними обстрілами, спрогнозувати завершення робіт із відновлення централізованого водопостачання складно - заступник глави ОП

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у Нікополі Дніпропетровської області залишається непроста ситуація з водопостачанням, спрогнозувати завершення робіт із відновлення централізованої послуги складно, повідомляє заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

"У Нікополі ситуація непроста. Місто без води і під постійними обстрілами. Через це спрогнозувати завершення робіт із відновлення централізованої послуги складно. Але вони тривають. Модернізують стару насосну станцію та будують нову. Тягнуть труби до водойми, з якої можна заживити мережі. Поки ж воду місцевим роздають у пунктах видачі. Їх нині - майже 40", - написав Кулеба в телеграм-каналі в понеділок.

Заступник глави ОП зазначає, що на Херсонщині в населені пункти Бериславського району доставляють питну воду. Серед них - Милівська, Новоолександрівська, Калинівська, Нововоронцовська, Бериславська, Тягинська та Новорайська громади.

Крім цього, в області встановлено чотири мобільні станції для очищення питної води. Також близько 300 комунальників з інших областей України продовжують роботи з усунення наслідків підриву Каховського водосховища.

У Кривому Розі Дніпропетровської області споживання води зменшено майже на третину.

"У місті реалізують локальні проєкти. Один із них частково запрацював та даватиме понад 100 тис. тонн щодоби. Ще 200 тис. тонн місто отримає від проєкту Кресівського водосховища. Його профінансовано обласним і місцевим бюджетом. Водойму заглиблюють та прокладають мережі", - зазначив Кулеба.

Першу лінію планують завершити в серпні. Заступник глави ОП наголошує, що "отриманих обсягів має вистачити, щоб місто було з централізованим водопостачанням до завершення будівництва магістрального водогону Інгулець - Південне.

Без централізованої послуги водопостачання перебуває також Марганець. У місті будують новий водогін і ставлять насосну станцію. Роботи планують завершити в серпні. Наразі воду роздають у 55 пунктах видачі.

У Покровську та Мирнограді Донецької області вдалося відновити централізоване водопостачання.

"Послуги надаються постійно, з урахуванням наявності електроенергії. Маємо часті перебої з електрикою у зв'язку з обстрілами", - написав Кулеба.