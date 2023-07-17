Протягом доби зафіксовано 7 обстрілів прикордонних громад Чернігівщини та Сумщини - ОК "Північ"

Протягом доби окупанти здійснили сім обстрілів із різного виду озброєння прикордонних громад Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 94 вибухи, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

У Чернігівській області ворог, імовірно, обстріляв із міномета 82 мм Карповичі Семенівської громади (18 приходів), Грем'яч (6 приходів) у Новогрод-Сіверській громаді. Також Грем'яч було обстріляно з АГС, зафіксовано 10 приходів.

У Сумській області противник обстріляв зі ствольної артилерії Студенок Глухівської громади (10 приходів), Зноб-Новгородське Шосткинського району (7 приходів). Із міномета 82 мм було обстріляно Соснівку Глухівської громади (6 приходів) та Бояро-Лежачі Конотопського району (16 приходів), у результаті там пошкоджено приватний будинок.

Крім цього, окупанти обстріляли з АГС Середино-Буду Шосткинського району, зафіксовано 21 прихід. У результаті пошкоджено три житлові будинки.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.