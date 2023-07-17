Події

09:01 17.07.2023

Зранку окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, постраждав мирний житель

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Зранку окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, постраждав мирний житель

Російські окупаційні війська в понеділок вранці обстріляли Вовчанськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Попередньо, (внаслідок обстрілу - ІФ-У) 1 цивільний отримав поранення. На місце виїхали екстрені служби", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в неділю, близько 19:00 і 22:00, окупанти двічі обстріляли Харків ракетами С-300.

"Одна з ракет вибухнула в повітрі над територією РФ, у місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-х років дістали поранення і були госпіталізовані, стан середній. Цивільний 56 років отримав допомогу на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок мінометних обстрілів у Благодатівці було пошкоджено приватний будинок, господарські будівлі та автомобіль, а в Одноробівці - 5 приватних будинків.

Близько 17:15 у Немишлянському районі Харкова двоє цивільних (21 і 22 роки) намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху обидва дістали поранення і були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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