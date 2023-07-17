Канада представила нову програму постійного проживання для біженців з України

Федеральний уряд Канади запустить нову імміграційну програму для українських біженців, яка дасть змогу возз'єднатися із сім'єю та отримати статус постійного жителя, заявив міністр імміграції Шон Фрейзер, повідомляє CBCNews.

"Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку сім'ям, розділеним цим конфліктом, зокрема за допомогою програми возз'єднання родин, яка допоможе українським сім'ям залишатися разом, відновлюючи своє життя в нових громадах у Канаді", - наголосив міністр.

Право на возз'єднання буде надано українцям, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або кількох членів сім'ї в Канаді.

Повідомляється, що більш детальна інформація буде опублікована ближче до моменту запуску програми 23 жовтня 2023 року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом одного року.

Як зазначає CBCNews, термін дії початкової програми екстреної імміграції, розробленої урядом, закінчився 15 липня поточного року.

У рамках канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET), запущеного в березні 2022 р., українці могли приїжджати до Канади, жити і працювати протягом трьох років. Для них було вжито низку заходів, спрямованих на прискорення процесу отримання візи, включно з пріоритетним оформленням і скасуванням зборів. За даними CBCNews, за спеціальною візовою програмою, до Канади приїхали приблизно 166 тис. українців.

