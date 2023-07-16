Ситуація на сході України загострилася, повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Ворог два дні поспіль веде наступ на Куп'янському напрямку, точаться важкі бої, становище сторін змінюється по кілька разів за добу, зазначила Маляр у телеграм-каналі.

На Бахмутському напрямку, за її словами, є поступове просування вперед, зокрема, щоденне - на південному фланзі навколо Бахмута. На північному ворог атакує, захисники тримають позиції. У самому Бахмуті ЗСУ обстрілюють ворога, а окупанти ведуть вогонь у відповідь.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії, наші захисники стримують противника. Тривають гарячі бої без зміни положень, зазначила Маляр.