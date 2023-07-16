В Ізюмському районі трактор наїхав на протитанкову міну, тракториста госпіталізовано - ДСНС

Тракторист дістав поранення внаслідок наїзду на міну біля с. Андріївка Ізюмського району Харківської області в неділю, повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"16 липня о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні в м.Балаклія. Подія сталася під час проведення сільськогосподарських робіт", - йдеться в повідомленні.