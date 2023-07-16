ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки, є вбиті й поранені - Сирський

Бійці ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки (Луганської обл.), унаслідок цього кількість втрат окупантів налічує 200 вбитими і 300 пораненими, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Район Білогорівки. Працює "Ворон" із 54 ОМБр. Бігли кудись орки. У підсумку - 200 і 300", - ідеться в його телеграм-каналі.

Сирський зазначає, що на оприлюдненому відео можна побачити роботу 54 окремої механізованої бригади.