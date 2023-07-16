В окупованому Мелітополі росіяни намагаються контролювати населення через мобільний зв'язок - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни намагаються контролювати місцеве населення через російський мобільний зв'язок, а також шляхом поширення ворожої пропаганди, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Чи не єдине, що наповну працює в окупантів, це пропагандистська машина. Вже півтора роки окупанти одержимі думкою завести на ТОТ єдиного російського мобільного оператора: хочуть контролювати розмови мешканців або відключати зв’язок у потрібний момент", - ідеться в його телеграм-каналі вранці в неділю.

Також він зазначив, що в Мелітополі замість ворожого мобільного оператора "Мир Телеком" пробивається інший "Волна мобайл".

Крім того, за його словами, від початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують працювати ворожі медіа, а українське телебачення, радіо та інтернет окупанти повністю прибрали з ефіру.

Водночас на тимчасово окупованих територіях люди продовжують отримувати достовірну інформацію з українських джерел, зазначив мер.