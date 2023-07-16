Події

10:59 16.07.2023

В окупованому Мелітополі росіяни намагаються контролювати населення через мобільний зв'язок - мер Федоров

1 хв читати
В окупованому Мелітополі росіяни намагаються контролювати населення через мобільний зв'язок - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни намагаються контролювати місцеве населення через російський мобільний зв'язок, а також шляхом поширення ворожої пропаганди, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Чи не єдине, що наповну працює в окупантів, це пропагандистська машина. Вже півтора роки окупанти одержимі думкою завести на ТОТ єдиного російського мобільного оператора: хочуть контролювати розмови мешканців або відключати зв’язок у потрібний момент", - ідеться в його телеграм-каналі вранці в неділю.

Також він зазначив, що в Мелітополі замість ворожого мобільного оператора "Мир Телеком" пробивається інший "Волна мобайл".

Крім того, за його словами, від початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують працювати ворожі медіа, а українське телебачення, радіо та інтернет окупанти повністю прибрали з ефіру.

Водночас на тимчасово окупованих територіях люди продовжують отримувати достовірну інформацію з українських джерел, зазначив мер.

 

Теги: #мелітополь #федоров #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:00 16.07.2023
Окупанти продовжують вивозити українських дітей з окупованої Луганської області - голова ОВА

Окупанти продовжують вивозити українських дітей з окупованої Луганської області - голова ОВА

19:06 13.07.2023
Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

Мешканців окупованого Генічеського району, які відмовилися від отримання громадянства РФ, почали примусово депортувати до РФ

04:34 04.07.2023
РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

11:20 02.07.2023
Федоров: поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф

Федоров: поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф

07:59 28.06.2023
В окупованому Мелітополі вночі пролунало понад п'ять вибухів

В окупованому Мелітополі вночі пролунало понад п'ять вибухів

19:17 24.06.2023
Окупанти викрадають майно жителів у дачному кооперативі під Токмаком

Окупанти викрадають майно жителів у дачному кооперативі під Токмаком

21:52 11.06.2023
Окупанти підірвали дамбу біля с.Новодарівка Запорізької області, повідомили в Силах оборони таврійського напрямку

Окупанти підірвали дамбу біля с.Новодарівка Запорізької області, повідомили в Силах оборони таврійського напрямку

12:18 07.06.2023
Російські спецслужби планують вивезення українських дітей з окупованих територій - омбудсмен

Російські спецслужби планують вивезення українських дітей з окупованих територій - омбудсмен

09:44 07.06.2023
У передмісті окупованого Мелітополя і в Токмаку було чути вибухи - мер

У передмісті окупованого Мелітополя і в Токмаку було чути вибухи - мер

04:55 05.06.2023
Окупанти продовжують масово зносити будинки в Маріуполі, демонтують проспект Металургів

Окупанти продовжують масово зносити будинки в Маріуполі, демонтують проспект Металургів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

ЗС України за добу знищили 500 окупантів

Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

ОСТАННЄ

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

У Трифонівці Херсонської області на вибухівці підірвалися двоє дітей, обох госпіталізовано - обладміністрація

Додому хочуть повернутися 76% біженців і 82% ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

ЗСУ відпрацювали по ворогу в районі Білогорівки, є вбиті й поранені - Сирський

Окупанти вночі обстріляли промислове підприємство в Краматорську, є пошкодження - мер

У РФ обговорюють майбутнє "Групи Вагнера" і схвалюють її присутність в Африці - британська розвідка

Уночі окупанти випустили по Харкову чотири С-300, постраждалих серед мирного населення немає

Семеро людей постраждали в результаті ворожих обстрілів Запоріжжя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА