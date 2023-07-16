Семеро людей постраждали в результаті ворожих обстрілів Запоріжжя

Російські окупаційні війська вчинили черговий обстріл Запоріжжя минулої доби, семеро осіб поранено, повідомила пресслужба ОВА.

"За минулу добу військові Росії завдали 52 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. У Степногірську поранення дістали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 і 68 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдали ракетного удару по околицях обласного центру і вдарили із РСЗВ по Степногірську.

Також з артилерії ворог обстрілював прифронтові села. Зокрема, 48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

Раніше секретар міського Анатолій Куртєв повідомляв, що російські окупанти знову атакували Запоріжжя в ніч на неділю, в одному із районів відсутнє енергопостачання, пошкоджено інфраструктурний об'єкт міста, також є поранений.