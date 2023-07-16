Події

09:00 16.07.2023

Семеро людей постраждали в результаті ворожих обстрілів Запоріжжя

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Російські окупаційні війська вчинили черговий обстріл Запоріжжя минулої доби, семеро осіб поранено, повідомила пресслужба ОВА.

"За минулу добу військові Росії завдали 52 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. У Степногірську поранення дістали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 і 68 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдали ракетного удару по околицях обласного центру і вдарили із РСЗВ по Степногірську.

Також з артилерії ворог обстрілював прифронтові села. Зокрема, 48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

Раніше секретар міського Анатолій Куртєв повідомляв, що російські окупанти знову атакували Запоріжжя в ніч на неділю, в одному із районів відсутнє енергопостачання, пошкоджено інфраструктурний об'єкт міста, також є поранений.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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