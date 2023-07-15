У Львівській області відремонтовано притулок для тимчасово переміщених осіб - ТЧХУ

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Австрійський Червоний Хрест відкрили відремонтований притулок у селі Лопушна Львівської області.

"Для того, щоб притулок став придатним для проживання осіб, які втратили житло, було проведено ремонт системи опалення, інженерних мереж, стелі, підлоги та капітальний ремонт даху. Тимчасове житло повністю забезпечене ліжками, побутовою технікою та гігієнічними наборами", - розповіло ТЧХУ у Фейсбуці в суботу.

У притулку можуть проживати близько 40 осіб. Наразі у відремонтовану будівлю вже заселяються перші мешканці.