Погода в неділю буде сонячною, у західних, південних та Вінницькій областях вдень до +33°

У неділю в Україні встановиться сонячна погода, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні - до 21°; вдень 24-29°, у західних, південних та Вінницькій областях 28-33°.

У Києві в неділю також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 липня найвища температура вдень була 35,8° у 1931 р., найнижча вночі 7,8° у 1902 р.

У понеділок, за прогнозом синоптиків, в Україні також без опадів, лише в західних областях удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південній частині та в західних областях; вдень 28-33°, на більшій частині Лівобережжя 25-30°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура 17-19°; вдень 31-33°.