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11:05 15.07.2023

Генпрокурор закликав призначити постійного голову Держпродспоживслужби

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Генпрокурор закликав призначити постійного голову Держпродспоживслужби

Нещодавно викрита і припинена схема вимагання 40 центів з тонни зернових під час фітосанітарного контролю в Одеській області підтверджує необхідність якнайшвидшого призначення постійного керівника Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби), заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Треба отримати нарешті нового керівника Держпродспоживслужби, тому що в нас ця інституція вже без керівника доволі давно", - сказав Костін журналістам в Одесі.

Він нагадав, що попереднього тимчасового виконувача обов'язків керівника відомства було звільнено "також унаслідок реальної критики".

Відповідаючи на інші запитання щодо порушень закону на ринку зерна, генпрокурор наголосив на важливості ухвалення законопроєкту, який перебуває в парламенті і проти якого триває серйозна боротьба, але який вводить у "нормальний ринок" землі Академії аграрних наук, землі пенітенціарної системи, Міноборони і таких підприємств, як "Конярство України".

"На цих землях вирощується та частина врожаю, з якої не сплачується податок. В оренду цю землю взяти не можна", - пояснив поточні проблеми Костін.

Він також наголосив, що якщо хтось на ринку не платить податок, значить "знайшов порозуміння з кимось із контролюючих органів".

За словами генпрокурора, ці питання регулярно розглядає спільна робоча група з усіма органами.

Водночас Костін зазначив, що порушники з бізнесу, які заплатять податки, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності - така процедура передбачена Кримінальним кодексом.

Як повідомлялося, із середини жовтня 2020 року до середини лютого 2022 року Держпродспоживслужбу очолювала Владислава Магалецька, яка прийшла на цю посаду з посади віцепрезидентки Спілки українських підприємців (СУП) і мала досвід роботи заступницею міністра аграрної політики.

Після того, як наприкінці січня 2022 року вона подала у відставку за станом здоров'я, з 16 лютого 2022 року т.в.о. глави Держпродспоживслужби став Анатолій Вовнюк, який до цього з кінця 2020 року обіймав посаду заступника відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Однак із 12 липня за рішенням уряду його змінив інший заступник - Андрій Лордкіпанідзе, а Вовнюка звільнили зі служби. Зі свого боку Лордкіпанідзе уряд звільнив наприкінці січня 2023 року, а новим т.в.о. керівника Держпродспоживслужби призначив Ольгу Шевченко, яка з лютого 2019 року обіймала посаду заступника голови відомства.

Теги: #керівництво #проблеми #держпродспоживслужба

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