Події

09:01 15.07.2023

Унаслідок обстрілів РФ Запорізької області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено чоловіка

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Унаслідок обстрілів РФ Запорізької області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено чоловіка

За минулу добу п'ятниці російські окупаційні війська 45 разів обстріляли Запорізьку область, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Наразі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Повідомляється, що 39 артилерійських ударів припали на територію Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Авіацією ворог влучив по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

За словами Малашка, ворог двічі атакував околицю обласного центру із застосуванням БПЛА.

"У результаті поранення отримав 62-річний чоловік", - повідомив він.

Зі свого боку секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок атаки в ніч на суботу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Він доповнив, що зафіксовано пошкодження житлового фонду, зокрема - у чотирьох багатоповерхових будинках вилетіли вікна.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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