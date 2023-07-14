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16:54 14.07.2023

Умови, про які йдеться в комюніке лідерів країн-членів НАТО щодо України, є лише "умовами безпеки" - Єрмак

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Умови, про які йдеться в комюніке лідерів країн-членів НАТО щодо України, є лише "умовами безпеки" - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що "умови", про які йдеться у підсумковому комюніке лідерів країн-членів НАТО у Вільнюсі, є "умовами безпеки".

У комюніке лідери зазначають, що "ми зможемо направити запрошення Україні приєднатися до Північноатлантичного союзу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Тим часом, раніше в підписаних меморандумах із низкою членів НАТО йшлося про безпекові умови.

"Усі розуміють, що йдеться про умови безпеки. Жодних інших умов бути не може", - сказав Єрмак журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Теги: #нато #безпека #умови

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