Зростає потреба у фінансовій допомозі для 5,1 млн українців, які досі залишаються внутрішньо переміщеними - дослідження МОМ

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні у зв'язку з повномасштабною війною Росії постійно збільшується і станом на 14 червня 2023 р. становить приблизно 5,1 млн осіб, при цьому 80% із них зазначають, що фінансова допомога - одна з ключових потреб для них.

Про це свідчать дані 13 раунду дослідження населення України, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у період із 11 травня до 14 червня 2023 року, підсумки якого розміщено на сайті організації.

"Згідно з останнім звітом МОМ, приблизно 5,1 мільйона осіб - внутрішньо переміщені особи в Україні. Водночас 4,76 мільйона осіб повернулися додому, з яких 1,1 мільйона - з-за кордону. Кількість внутрішньо переміщених осіб постійно зростає від початку повномасштабної війни, а 80% українців зазначають, що фінансова допомога - одна з ключових потреб для них", - ідеться в пресрелізі за підсумками цього дослідження, який отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Оскільки так багато людей були переміщені протягом року або більше, їхні заощадження виснажилися, а вразливість посилилася", - каже голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн, слова якого наводить пресслужба. "У масштабах країни менше половини внутрішньо переміщених осіб працевлаштовані. Фінансові труднощі впливають на рішення, які ухвалюють переміщені сім'ї щодо свого майбутнього - переїхати, повернутися або інтегруватися", - додав він. "Що довше триває переміщення, то вразливішою стає людина, а без достатнього фінансування вона практично не має свободи вибору щодо довгострокового рішення про своє переміщення, а саме інтеграції чи повернення. Наприклад, через відсутність можливостей працевлаштування на новому місці переміщена сім'я менш імовірно інтегрується в новій громаді. Невдала інтеграція, у свою чергу, може змусити вдатися до негативних стратегій реагування на кризові ситуації або спричинити передчасне повернення в місця, де ще небезпечно", - наголошується в повідомленні МОМ.

Останні дані свідчать, що 65% внутрішньо переміщених осіб живуть у сім'ях, де щомісячний дохід на члена сім'ї становить рівно або менше 4666 грн ($126), що відповідає прожитковому мінімуму станом на січень 2022 року.

Як повідомляється, близько чверті внутрішньо переміщених осіб повідомили, що вони розглядають можливість залишити своє місце перебування, а 3,3 мільйона мають намір зрештою повернутися. Їхніми основними мотивами є бажання відновити нормальне життя або ностальгія за рідною домівкою (64%), бажання знову з'єднатися з сім'єю (25%), наявність нерухомості в місці походження (22%), економічні причини, зокрема можливість отримати дохід (21%), і низький рівень безпеки в поточному місцезнаходженні (3%).

Майже половина вимушених переселенців повернулася з іншого регіону України, ще третина повернулася з переміщення в межах свого власного регіону, особливо Чернігівської, Миколаївської та Харківської областей. До трійки регіонів, куди повертаються люди, належать місто Київ, Київська та Харківська області, а місця, з яких повертаються, - це місто Київ, Львівська та Вінницька області.

Серед 1,1 мільйона осіб, які повернулися з інших країн, більшість приїхала з Польщі (39%), далі йдуть Німеччина (9%), Італія (7%), Чехія (6%) і Болгарія (5%).

Половина всіх внутрішньо переміщених осіб зосереджена в п'яти регіонах, а саме Харківській, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях і місті Києві - вони залишаються головними місцями проживання з січня 2023 року. Понад чверть вимушених переселенців залишилася у своєму регіоні або навіть районі, сподіваючись повернутися, щойно стане безпечніше, або не маючи можливості виїхати далеко. Більшість внутрішньо переміщених людей походять зі сходу України.

У період із 11 травня до 14 червня 2023 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела 13 раунд високорепрезентативного оцінювання населення України загалом для збору інформації про переміщення, потоки мобільності, наміри та умови для інформування про адресну допомогу постраждалому від війни населенню, що здійснюється у два етапи.

Починаючи з 13 раунду, методологія обстеження була адаптована для отримання репрезентативних квартальних даних на обласному рівні.

Географічне охоплення оцінювання охоплює всю територію України, за винятком Автономної Республіки Крим та районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, що перебувають під тимчасовим військовим контролем РФ. Дослідження було побудовано з використанням методу випадкового набору цифр (RDD). Вибірка становила 5 297 унікальних і анонімних респондентів віком 18 років і старше, метод - телефонне інтерв'ю. Ті, хто наразі перебуває за межами України, не були опитані.

Команда МОМ з даних та аналітики працює в Україні за підтримки Європейського Союзу та урядів Канади, Кореї, Великої Британії, Німеччини, Франції та Бельгії.