На Миколаївщині правоохоронці знайшли тіла мирних жителів, розстріляних ворогом під час окупації

На звільненій території Воскресенської громади Миколаївської області правоохоронці виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли військові РФ під час окупації, інформують в Офісі генерального прокурора.

У повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю зазначено, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, скоєних представниками ЗС РФ щодо цивільного населення на території Миколаївської області.

"Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові РФ", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Тіла загиблих відправлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

За інформацією прокуратури, вживаються заходи щодо встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).