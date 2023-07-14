Події

11:26 14.07.2023

На Миколаївщині правоохоронці знайшли тіла мирних жителів, розстріляних ворогом під час окупації

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На звільненій території Воскресенської громади Миколаївської області правоохоронці виявили тіла двох цивільних, яких розстріляли військові РФ під час окупації, інформують в Офісі генерального прокурора.

У повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю зазначено, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, скоєних представниками ЗС РФ щодо цивільного населення на території Миколаївської області.

"Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові РФ", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Тіла загиблих відправлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

За інформацією прокуратури, вживаються заходи щодо встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Теги: #прокуратура #розстріл #тіла #миколаївська_область

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