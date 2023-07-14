Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко допускає проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-Мати" герба СРСР.

"Я думаю, що ми проведемо опитування щодо того, що робити з радянським гербом. Я думаю, що найпростіше його використати для захисту нашої країни, але ми так само, як і з опитуванням щодо українського герба, зробимо якщо не опитування, то щонайменше консультації з громадськістю, щодо того, що робити з цією невеликою кількістю кілограмів сталі радянського герба", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, 13 липня Ткаченко заявив, що герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року. За його словами, вартість проєкту становитиме 28 млн грн донорських коштів.

85% опитаних у "Дії" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-Мати".