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07:26 14.07.2023

У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

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У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

У російських сил недостатньо резервів для ротації передових частин і вони муситимуть відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки в разі прориву України. Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики посилаються на ситуацію з російським генерал-майором Іваном Поповим із позивним "Спартак", якого звільнили після доповіді про проблеми армії.

"Скарга Попова на російські втрати внаслідок артилерійського вогню, ймовірно, говорить про те, що російські сили потребують ротацій і підкріплень для підтримання своєї оборони в західній частині Запорізької області", - йдеться у звіті.

Очевидна відсутність ротації військ на театрі військових дій припускає, що російським силам доведеться покладатися на наявні сили, які вже деградували, у разі будь-якого прориву України. Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ і значні втрати росіян унаслідок вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що, за оцінкою ISW, є спробою України підірвати російські сили, що обороняються на півдні.

Водночас аналітики ISW зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту, на деяких ділянках досягли успіхів.

У Генштабі України повідомили, що Сили оборони продовжують наступальні дії на бахмутському, мелітопольському (захід Запорізької області) і бердянському (район кордону Донецько-Запорізької області) напрямках.

Також Генштаб інформував, що українські сили досягли часткового успіху на напрямках Новоданилівка - Широка Балка (приблизно 3 км на південь від Оріхового) і Мала Токмачка - Новопокровка (6-13 км на південний схід від Оріхового).

Українські офіційні особи також повідомили, що українські сили просувалися на південному фланзі Бахмута.

Крім того, наголошується в огляді ISW, на кадрах із геолокацією, опублікованих 11 липня, видно, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на північ від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки).

 

Теги: #рф #фронт #isw

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