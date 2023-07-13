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14:16 13.07.2023

Верховна Рада підтримала виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору

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Верховна Рада підтримала виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору

Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

За ухвалення відповідного законопроєкту №9437 про внесення змін до державного бюджету України на 2023 рік за основу та в цілому проголосували 312 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Заспокою скептиків, які хвилюються за державну казну: ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік. А от її реалізація допоможе досить швидко завершити вже розпочаті будівельні роботи, ввести обʼєкт в експлуатацію та гідно вшанувати пам'ять мільйонів жертв трагедії", - зазначила парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона також нагадала, що на платформі цього музею заплановано проведення основних офіційних заходів до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

Теги: #голодомор #музей #кошти

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