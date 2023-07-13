Верховна Рада підтримала виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору

Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

За ухвалення відповідного законопроєкту №9437 про внесення змін до державного бюджету України на 2023 рік за основу та в цілому проголосували 312 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Заспокою скептиків, які хвилюються за державну казну: ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік. А от її реалізація допоможе досить швидко завершити вже розпочаті будівельні роботи, ввести обʼєкт в експлуатацію та гідно вшанувати пам'ять мільйонів жертв трагедії", - зазначила парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона також нагадала, що на платформі цього музею заплановано проведення основних офіційних заходів до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років.