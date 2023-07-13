В Україні у п'ятницю очікуються дощі, в деяких районах із грозами, можливий град

У п'ятницю в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, вночі в північно-західній частині, вдень у північних, Полтавській і Харківській областях значні дощі, повідомляє Український гідрометцентр.

Як прогнозують синоптики, на Лівобережжі в окремих районах можливий град.

Вітер північно-західний із переходом на сході країни на південний, 7-12 м/с, удень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 20-25°, на Закарпатті та в південній частині 26-31°.

У Києві в п'ятницю очікується вночі помірний, удень значний дощ і гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 21-23°.

У суботу, 15 липня, синоптики не прогнозують опадів, лише у східних та північно-східних областях можливі короткочасні дощі, грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с, удень в окремих районах град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; на Закарпатті та в південній частині вночі 16-21°, вдень 25-30°.

У Києві 15 липня буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 липня найвища температура вдень була 33,2° у 1951 р., найнижча вночі 8,0° у 1911 р.