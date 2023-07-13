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12:14 13.07.2023

ЗСУ продовжували в середу контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і на деяких досягли успіхів - ISW

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ЗСУ продовжували в середу контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і на деяких досягли успіхів - ISW

Українські сили продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту 12 липня і на деяких домоглися успіхів, ідеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на бахмутському, мелітопольському та бердянському напрямках. Генштаб України також повідомив, що українські сили домоглися часткового успіху на рубежах Біла Гора - Андріївка і Біла Гора - Курдюмівка (до 13 км на північний захід від Бахмута). Офіційний представник Таврійської групи військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські війська домоглися часткового успіху й просунулися вздовж лінії фронту на бердянському напрямку", - йдеться у зведенні.

З посиланням на російські джерела повідомляється, що українські сили також просувалися в районі Оріхово-Василівки за 11 км на північний захід від Бахмута, на північний захід від Великої Новосілки в Донецькій області та на південь від Оріхова Запорізької області.

Повідомляється, що російські та українські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове в Харківській і Луганській областях, на лінії Авдіївка-Донецьк у Донецькій області, а також продовжували бойові зіткнення в районі Кремінної, де, як повідомляють, російські сили домоглися обмежених успіхів.

Українські сили також продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута, уздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями, а також обмежені механізовані штурмові операції на заході Запорізької області.

Міністерство оборони РФ повідомило, що приватна військова компанія "Вагнер" практично повністю передала їм озброєння і військову техніку, зазначили в ISW.

Теги: #зсу #isw

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