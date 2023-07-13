Чотири людини постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями після нічної атаки РФ на Київ

У Києві в п'яти районах міста зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА; четверо людей постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями, повідомив Офіс генпрокурора, вказавши, що це попередні дані.

"Є пошкодження житлових будинків і нежитлової споруди", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

За даними слідства, у ніч на 13 липня 2023 року збройні сили РФ у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури Києва безпілотними літальними апаратами.