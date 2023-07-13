Події

08:30 13.07.2023

Чотири людини постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями після нічної атаки РФ на Київ

1 хв читати
Чотири людини постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями після нічної атаки РФ на Київ

У Києві в п'яти районах міста зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА; четверо людей постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями, повідомив Офіс генпрокурора, вказавши, що це попередні дані.

"Є пошкодження житлових будинків і нежитлової споруди", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

За даними слідства, у ніч на 13 липня 2023 року збройні сили РФ у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури Києва безпілотними літальними апаратами.

 

 

 

Теги: #атака #київ #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 13.07.2023
У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після падіння на житловий масив вибухонебезпечного предмета

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після падіння на житловий масив вибухонебезпечного предмета

07:20 13.07.2023
ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

07:20 13.07.2023
Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

07:15 13.07.2023
У Подільському районі виявили тіло загиблого

У Подільському районі виявили тіло загиблого

07:11 13.07.2023
Ще двом постраждалим від атаки дронів у Шевченківському районі надали допомогу на місці

Ще двом постраждалим від атаки дронів у Шевченківському районі надали допомогу на місці

07:09 13.07.2023
У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені

У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені

02:00 13.07.2023
Кличко повідомив про екстрений виклик у Подільському районі

Кличко повідомив про екстрений виклик у Подільському районі

01:44 13.07.2023
У Києві можуть продовжити роботу закладів громадського харчування у вечірній час

У Києві можуть продовжити роботу закладів громадського харчування у вечірній час

17:12 12.07.2023
Кількість постраждалих через падіння невстановленого об'єкта в Запоріжжі збільшилася до 18, серед них шестеро дітей - ОВА

Кількість постраждалих через падіння невстановленого об'єкта в Запоріжжі збільшилася до 18, серед них шестеро дітей - ОВА

08:55 12.07.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено пенсіонера - Синєгубов

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено пенсіонера - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

ОСТАННЄ

ППО ліквідувала російську ракету на Хмельниччині

Українські воїни стримують наступ РФ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Два мирні жителі Харківщини постраждали внаслідок російської збройної агресії за добу

ЗС України за добу знищили 510 окупантів

Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

На Донеччині вісім людей постраждали від російської агресії

Окупанти випустили 487 снарядів по Херсонській області, є жертви

Криза вартості життя підживлює політичні заворушення - індекс політичних ризиків WTW

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

"Укрпошта" використає EUR22,7 млн кредиту ЄБРР на закупівлю електровелосипедів і комерційних вантажівок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА