Події

07:20 13.07.2023

ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

1 хв читати
ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

Збройні сили України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі, повідомляє Генеральний штаб.

"Минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Загалом було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА", - сказано в повідомленні.

Загалом ворог завдав понад 60 авіаційних ударів і здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

У Генштабі зазначають, що є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: #атака #бпла #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 13.07.2023
Чотири людини постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями після нічної атаки РФ на Київ

Чотири людини постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями після нічної атаки РФ на Київ

07:27 13.07.2023
За добу відбулося понад 35 зіткнень ЗС України з окупантами

За добу відбулося понад 35 зіткнень ЗС України з окупантами

07:20 13.07.2023
Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

07:15 13.07.2023
У Подільському районі виявили тіло загиблого

У Подільському районі виявили тіло загиблого

07:11 13.07.2023
Ще двом постраждалим від атаки дронів у Шевченківському районі надали допомогу на місці

Ще двом постраждалим від атаки дронів у Шевченківському районі надали допомогу на місці

20:13 12.07.2023
Українська авіація завдала 6 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 6 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:31 12.07.2023
Окупанти завдали 59 авіаударів по Україні за добу і запустили 15 ударних дронів, 11 із них збито

Окупанти завдали 59 авіаударів по Україні за добу і запустили 15 ударних дронів, 11 із них збито

19:11 12.07.2023
ЗС України продовжують контрнаступ у Запорізькій області, стримують атаки окупантів на сході

ЗС України продовжують контрнаступ у Запорізькій області, стримують атаки окупантів на сході

07:22 12.07.2023
ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

ЗС України продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень

07:17 12.07.2023
Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 65 авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

Запорізька АЕС готується до переведення блоку №5 у "холодний зупин", але блок №4 буде переведено в режим "гарячий зупин"

ОСТАННЄ

Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

На Донеччині вісім людей постраждали від російської агресії

Окупанти випустили 487 снарядів по Херсонській області, є жертви

Криза вартості життя підживлює політичні заворушення - індекс політичних ризиків WTW

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

"Укрпошта" використає EUR22,7 млн кредиту ЄБРР на закупівлю електровелосипедів і комерційних вантажівок

Один "шахед" сили ППО збили в небі над Дніпропетровською областю

Google відмовилася від розробки чат-бота для покоління Z

Окупанти обстріляли дев’ять громад Сумської області

У Дарницькому районі уламками БПЛА зруйновано фасад житлового будинку, є поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА