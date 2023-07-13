ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

Збройні сили України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі, повідомляє Генеральний штаб.

"Минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Загалом було задіяно 15 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА", - сказано в повідомленні.

Загалом ворог завдав понад 60 авіаційних ударів і здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

У Генштабі зазначають, що є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.