Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів, якими російські окупаційні війська атакували Україну, зокрема, Київ у ніч із середи на четвер, повідомила Київська МВА.

"Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БПЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей", - сказано в повідомленні.

Водночас у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовано випадки падіння уламків.

"Попередньо є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих у Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), їх шпиталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину. Інформація оперативного зведення оновлюється.