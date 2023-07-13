Події

00:23 13.07.2023

Байден обговорить з прем'єром Італії подальшу підтримку України

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Байден обговорить з прем'єром Італії подальшу підтримку України

Президент США Джозеф Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні 27 липня, вони обговорять низку питань, зокрема, війну в Україні, повідомляє сайт Білого дому.

Байден прийме лідера італійського уряду у Білому домі, 27 липня. Однією з тем для обговорення стане питання спільних зобов'язань щодо продовження підтримки України перед агресією Росії.

У заяві Білого дому йдеться, що лідери також обговорять розвиток подій у Північній Африці, більш тісну трансатлантичну координацію щодо Китайської Народної Республіки та головування Італії у G7 у 2024 році.

"Вони знову підтвердять тісні відносини між Сполученими Штатами та Італією", - заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Теги: #україна #зустріч #байден #мелоні

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