Команда польських лікарів почала обстеження Саакашвілі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про початок медичного обстеження за участю польських медиків експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання команда польських лікарів із Групи гуманітарної та медичної допомоги та Канцелярії прем'єра почала комплексне медичне обстеження президента Міхеіла Саакашвілі", - написав Моравецький у твіттері в середу ввечері.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без узгодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели у військовий шпиталь у Горі. З 12 травня минулого року Саакашвілі перевели на лікування в клініку "Вівамед", де він перебуває до сьогодні.

У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на свою адресу сфальсифікованими.