Експерти МАГАТЕ все ще чекають необхідного доступу до дахів третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС

Фахівці МАГАТЕ не припиняють огляд Запорізької АЕС (ЗАЕС), і вони, як і раніше, не зафіксували спроб замінувати цей об'єкт, йдеться в оприлюдненій у середу заяві агентства.

"Експерти МАГАТЕ за останні дні продовжували інспектувати низку ділянок ЗАЕС, і не бачили там мін або вибухівки", - наголошується в документі.

"Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що експерти все ще чекають на необхідний доступ до дахів третього і четвертого енергоблоків - після нещодавніх повідомлень, що там може бути встановлена вибухівка. Він додав, що ситуація з ядерною безпекою все ще дуже нестабільна", - також ідеться в пресрелізі.

Також експерти МАГАТЕ, які перебувають на АЕС, чули декілька вибухів, але не змогли визначити район, де вони сталися. Фахівці підтвердили, що вибухи станцію не зачепили.

Тим часом МАГАТЕ продовжує стежити за ситуацією з водою, необхідною для охолодження шести реакторів АЕС. Вода продовжує порівняно стабільно надходити з основних джерел, її рівень падає на 1-2 см на день, зважаючи на споживання і випаровування.