Події

19:09 12.07.2023

Туреччина продовжить шукати рішення щодо продовження "зернової ініціативи"

1 хв читати
Туреччина продовжить шукати рішення щодо продовження "зернової ініціативи"

Туреччина продовжить докладати зусиль для продовження "Чорноморської зернової ініціативи", заявив у середу турецький президент Реджеп Ердоган.

"Президент України Володимир Зеленський виступає за продовження цієї угоди, а у президента Росії Володимира Путіна щодо цього є кілька рекомендацій, які ми візьмемо до уваги і продовжимо працювати над тим, щоб знайти рішення щодо продовження цієї угоди", - наводить слова Ердогана турецький телеканал TRT World.

Ердоган нагадав, що завдяки зусиллям, зокрема й Туреччини, щодо продовження "зернової ініціативи" цим коридором на світові ринки було поставлено понад 33 млн тонн сільгосппродукції.

Як повідомлялося, "Чорноморську зернову ініціативу" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціатива була укладена на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

У червні генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про наполегливу роботу над продовженням зернової угоди. При цьому він висловив занепокоєння з приводу того, що в липні РФ може з неї вийти.

 

 

Теги: #зерно #угода #перспективи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 11.07.2023
Угорщина просить Туреччину розширити "зернову ініціативу" до 5 портів для експорту української с/г продукції на традиційні ринки

Угорщина просить Туреччину розширити "зернову ініціативу" до 5 портів для експорту української с/г продукції на традиційні ринки

15:43 11.07.2023
Сунак та Ердоган обговорили питання, пов'язані з Чорноморською зерновою ініціативою

Сунак та Ердоган обговорили питання, пов'язані з Чорноморською зерновою ініціативою

21:57 10.07.2023
У "зерновому коридорі" залишилися останні два судна

У "зерновому коридорі" залишилися останні два судна

16:39 10.07.2023
Через Дунайський шлях можна експортувати 30-35 млн тонн українського зерна щорічно - УЗА

Через Дунайський шлях можна експортувати 30-35 млн тонн українського зерна щорічно - УЗА

13:58 10.07.2023
Капітану російського судна повідомлено про підозру в перевезенні награбованого зерна

Капітану російського судна повідомлено про підозру в перевезенні награбованого зерна

20:08 07.07.2023
Генсек ООН закликає продовжити "зернову угоду" і не допускати зростання цін на продовольство

Генсек ООН закликає продовжити "зернову угоду" і не допускати зростання цін на продовольство

13:55 07.07.2023
Україна виділила 20 млрд грн на страхування безпеки суден, які працюватимуть поза "зерновим коридором" - нардеп

Україна виділила 20 млрд грн на страхування безпеки суден, які працюватимуть поза "зерновим коридором" - нардеп

19:40 06.07.2023
Столтенберг сподівається до саміту у Вільнюсі усунути перешкоди на шляху Швеції до НАТО

Столтенберг сподівається до саміту у Вільнюсі усунути перешкоди на шляху Швеції до НАТО

21:15 30.06.2023
Поповнення "зернової угоди" новими суднами припинено з 26 червня

Поповнення "зернової угоди" новими суднами припинено з 26 червня

16:21 29.06.2023
Рада підтримала вихід України з Угоди про держсоцдопомогу сім'ям загиблих в Афганістані

Рада підтримала вихід України з Угоди про держсоцдопомогу сім'ям загиблих в Афганістані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ООН має працювати над продовженням роботи "зернового коридору"

Україна зобов'язалася продовжувати реформи та посилити цивільний контроль за Збройними силами - текст декларації G7

У Вільнюсі на рівні глав держав та урядів країн-членів альянсу розпочалося перше засідання Ради Україна-НАТО

Запрошення до НАТО було б фактором мотивації українського суспільства - Зеленський

Касетні снаряди використовуватимуться лише по військових цілях на окупованій частині України - Зеленський

ОСТАННЄ

Байден Зеленському: Я з нетерпінням чекаю дня, коли ми проведемо зустріч для святкування членства України в НАТО

Окупанти завдали 59 авіаударів по Україні за добу і запустили 15 ударних дронів, 11 із них збито

ООН має працювати над продовженням роботи "зернового коридору"

Експерти МАГАТЕ все ще чекають необхідного доступу до дахів третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС

ЗС України продовжують контрнаступ у Запорізькій області, стримують атаки окупантів на сході

Ми не можемо стояти на місці й розраховувати, що нас підтримуватимуть десятиліттями - Зеленський

Проєкт USAID "Говерла" розширили ще на 15 громад у Чернігівській та Сумській областях

Україна зобов'язалася продовжувати реформи та посилити цивільний контроль за Збройними силами - текст декларації G7

Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

Розпочалася зустріч президентів України та США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА