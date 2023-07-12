Туреччина продовжить шукати рішення щодо продовження "зернової ініціативи"

Туреччина продовжить докладати зусиль для продовження "Чорноморської зернової ініціативи", заявив у середу турецький президент Реджеп Ердоган.

"Президент України Володимир Зеленський виступає за продовження цієї угоди, а у президента Росії Володимира Путіна щодо цього є кілька рекомендацій, які ми візьмемо до уваги і продовжимо працювати над тим, щоб знайти рішення щодо продовження цієї угоди", - наводить слова Ердогана турецький телеканал TRT World.

Ердоган нагадав, що завдяки зусиллям, зокрема й Туреччини, щодо продовження "зернової ініціативи" цим коридором на світові ринки було поставлено понад 33 млн тонн сільгосппродукції.

Як повідомлялося, "Чорноморську зернову ініціативу" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціатива була укладена на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

У червні генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про наполегливу роботу над продовженням зернової угоди. При цьому він висловив занепокоєння з приводу того, що в липні РФ може з неї вийти.