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17:37 12.07.2023

Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

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Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

Країни G7 заявили про необхідність створити міжнародний механізм відшкодування збитків Україні, йдеться в тексті Спільної декларації на підтримку України, опублікованому в середу на сайті Офісу президента.

"Ми визнаємо необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, втрат або поранень, завданих російською агресією, і висловлюємо нашу готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів", - ідеться в тексті.

Країни G7 залишаються відданими підтримці України шляхом притягнення Росії до відповідальності. "Це включає в себе роботу над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати, зокрема через санкції та експортний контроль, а також підтримку зусиль, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні та проти неї, включно з нападами на критично важливу цивільну інфраструктуру", - наголошується в декларації.

"Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. У цьому контексті ми підтверджуємо нашу відданість притягненню винних до відповідальності згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом підтримки зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд (МКС)", - заявляють країни.

Вони підтверджують, що, "відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні".

Теги: #війна #декларація #відновлення #g7

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