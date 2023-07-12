Події

17:12 12.07.2023

Кількість постраждалих через падіння невстановленого об'єкта в Запоріжжі збільшилася до 18, серед них шестеро дітей - ОВА

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Унаслідок падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в житловому масиві Запоріжжя 18 осіб дістали поранення, серед них - шестеро дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"18 травмованих, серед яких шестеро дітей - наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Наразі відомо про дев'ятьох жінок і трьох чоловіків, які дістали ушкодження на відкритій території. Крім того, шестеро дітей дістали травм різного ступеня тяжкості. Після надання першої медичної допомоги четверо дорослих і одна дитина направлені на амбулаторне лікування", - навів він подробиці події.

За його словами, наразі постраждалим надається необхідна допомога. "Фахівці працюють на місці, тому закликаю місцевих мешканців бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними", - зазначив Малашко.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі

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