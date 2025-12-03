Окупанти завдали 907 ударів по містах і селах Запорізької області за добу, є поранений - обладміністрація

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

46-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки Запорізького району минулої доби, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області… Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - написав Федоров в Телеграм у середу вранці.

За його словами, ворог, зокрема, поцілив однією ракетою по Петро-Михайлівці та завдав 9 авіаційних ударів по Новопавлівці, Українці, Любимівці, Гуляйполю, Залізничному, Новому Запоріжжю, Воздвижівці та Добропіллю.

Також окупанти використали для атак 584 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV, здійснили п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню (по Степногірську, Гуляйполю, Новоданилівці та Чарівному) та 308 артилерійських ударів.