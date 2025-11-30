Двоє цивільних постраждали від атак російських БпЛА в Дніпропетровській області – ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Двоє мирних жителів постраждали від атак ворожих дронів у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"На Самарівський агресор скерував БпЛА. У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Зайнявся приватний будинок і дві легкові автівки. Вони знищені. Ще одна машина і два причепи пошкоджені. Синельниківщина. Вночі противник атакував безпілотником Петропавлівську громаду. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. За уточненою інформацією, вчора надвечір російські війська поцілили дроном по Маломихайлівській громаді району. Зазнав поранень 57-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Потрощений автомобіль", - написав Гайваненко у Телеграм.

Також, за його інформацією, ворог застосував fpv-дрони й обстрілював з РСЗВ "Град" Нікополь і Мирівську громаду. Зачепило газогін і лінію електропередач. У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура.