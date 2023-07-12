Чернєв: Ми не маємо запрошення до НАТО на словах, але ми маємо його на ділі

Україна на саміті у Вільнюсі не отримала запрошення до альянсу, але заявлена програма адаптації України для підготовки до вступу в НАТО свідчить, що такі наміри є, вважає голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Фактично ми не маємо сьогодні запрошення на словах, але маємо його на ділі. А це ще один крок уперед", - написав Чернєв у фейсбуці.

За його словами, заявлена програма адаптації України та її підготовки до вступу в НАТО свідчить про те, що такі наміри є.

"Ніхто не буде заявляти про підготовку України до вступу в НАТО та витрачати мільярди без планів її інтеграції", - наголосив народний депутат.

Чернєв зазначив, що Україна на саміті здобула підтримку Формули миру президента Володимира Зеленського, підвищення до Ради статусу комісії Україна-НАТО, новий пакет допомоги розміром $500 млн щорічно, багато нового озброєння та обіцянку допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Він нагадав, що на саміті заявлено, що Україна стане членом НАТО без ПДЧ, і про те, що НАТО розпочинає практичну підготовку до прийняття України до свого складу.

"Це переозброєння української армії, надання матеріально-технічної допомоги, допомога у досягненні оперативної сумісності та проведенні реформ. Раніше країни-кандидати реалізовували це самотужки", - зазначив Чернєв.